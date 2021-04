La protesta dopo l'annuncio del premier Draghi in conferenza stampa

Ristoratori incatenati davanti alla Regione Liguria per protestare contro la riapertura, annunciata dal premier, dei tavoli all’aperto. I ristoratori di #protestaligure fanno sapere che resteranno accampati sotto la Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova fino a quando non saranno ascoltati direttamente dal premier Mario Draghi o dal ministro della Salute Roberto Speranza. Qualcuno ha montato le tende, qualcuno si è incatenato: “Faremo il presidio 24 ore su 24, i ristoranti che lavorarono solo all’aperto non vanno bene, tutti hanno bisogno di lavorare”, hanno detto i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata