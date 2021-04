Il video sta facendo il giro del web

Un mezzo pesante è parzialmente sprofondato in una voragine creata dal cedimento del manto stradale a Roma, in via dei Colli Portuensi 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Ostiense. Il tratto interessato resterà chiuso fino al termine delle operazioni di recupero.

