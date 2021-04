Impegnate 5 unità dei vigili del fuoco nel centro cittadino

(LaPresse) Questa notte, i vigili del fuoco di La Spezia sono intervenuti nell’abitato del centro storico di Vezzano Ligure, nello Spezzino, per un crollo parziale di una palazzina. Giunti sul posto con una squadra di 5 unità dei vigili del fuoco inviata dalla sede spezzina, è stato riscontrato il crollo parziale di un’abitazione ad un piano a seguito di un cedimento strutturale. Dopo aver transennato l’area, è stato messo in sicurezza il luogo del sinistro. Non si segnalano persone ferite dopo l’incidente in quanto la palazzina risultava disabitata, ma si è resa necessaria la chiusura della strada provinciale, via G. Verdi, all’interno del centro storico dell’abitato di Vezzano Ligure. Dopo il crollo, c’è stata un’interruzione dell’energia elettrica nella zona e si è reso necessario l’intervento dei tecnici di Enel. Sul posto presenti il sindaco del Comune di Vezzano Ligure, i carabinieri della stazione di Sarzana, i tecnici reperibili della Provincia della Spezia e la polizia Locale del Comune di Vezzano Ligure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata