Il leader Luca Marsella: "Non prendiamo le distanze"

(LaPresse) “Siamo estranei ai fatti di violenza che si sono registrati in piazza e vogliamo chiarire che noi non c’entriamo nulla ma che siamo vicini alla rabbia dei cittadini”. A dirlo è il leader di Casapound, Luca Marsella, durante una conferenza stampa organizzata nei pressi di Montecitorio. “La narrazione costruita sulla stampa e le accuse arrivate da un fronte politico ormai unito da destra a sinitra, sono totalmente false”, spiega Marsella che poi conclude: “Non posso condannare chi oggi è stato mandato sul lastrico per una gestione criminale dell’emergenza sanitaria da parte di questo governo. Quindi io non prendo le distanze da nessuno che oggi scende in piazza ma non accetto che venga detto che Casapound è in piazza per fare disordini”.

