A darne notizia lo stesso Comune su Facebook: "Al maschile universale (“tutti”) sostituiremo la schwa (“tuttə”)"

Il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso di utilizzare il simbolo chiamato shwa ( ǝ ) in tutti i suoi post sui social perché siano più inclusivi. A darne notizia lo stesso Comune su Facebook: “Da diverse settimane avete visto comparire in alcuni nostri post il simbolo presente nella card , la schwa, ǝ, a chiusura di alcuni termini usati – si legge in un post – Il rispetto e la valorizzazione delle differenze sono principi fondamentali della nostra comunità e il linguaggio che utilizziamo quotidianamente dovrebbe rispecchiare tali principi. Ecco perchè vogliamo fare maggiore attenzione a come ci esprimiamo: il linguaggio infatti non è solo uno strumento per comunicare, ma anche per plasmare il modo in cui pensiamo, agiamo e viviamo le relazioni. Ecco perché abbiamo deciso di adottare un linguaggio più inclusivo: al maschile universale (“tutti”) sostituiremo la schwa (“tuttə”), una desinenza neutra. Questo non significa stravolgere la nostra lingua o le nostre abitudini, significa fare un esercizio di cura e attenzione verso tutte le persone, in modo che si sentano ugualmente rappresentate. E’ un passo importante verso uno dei nostri obiettivi: una società e una comunità inclusiva, equa e coesa!”.

Naturalmente non sono mancate le polemiche: tra chi ha accusato il Comune di attaccarsi ai simboli e chi ha definito assurda l’ipotesi, sono arrivate decine di commenti. Ai quali il Comune ha risposto così: “Gentilissimǝ, grazie a tuttǝ per i vostri commenti e le vostre considerazioni. Un’iniziativa come quella che questa mattina abbiamo presentato in questo post ha senza dubbio un valore “simbolico” e, se non accompagnata da azioni concrete e quotidiane, non sarà mai sufficiente a rendere la nostra comunità pienamente inclusiva. È però evidente che, come in tanti altri ambiti, anche le azioni simboliche abbiano la loro importanza e costituiscano un fondamentale punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Sta ad ognuno di noi, cittadine e cittadini di Castelfranco Emilia, mettere in atto quei comportamenti utili, in ogni luogo fisico e virtuale, a rispettare e valorizzare le differenze di cui la nostra comunità è ricca. Siamo però costretti, visti i toni di alcuni commenti, a richiamare il rispetto della policy di questa pagina che, ovviamente, consente di esplicitare critiche e dissenso rispetto a quanto pubblicato ma non consente di farlo con modalità che incitano alla polemica verbale e, appunto, alla mancanza di rispetto. Grazie a tutti per la collaborazione”.

