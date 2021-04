Gli stupefacenti ritrovati grazie ai controlli della Polizia e dei cani antidroga

(LaPresse) I poliziotti della Squadra Mobile di Bari con l’aiuto delle unità cinofile hanno trovato e sequestrato in un terreno incolto a Sannicandro di Bari, oltre 6 chili di cocaina, circa 4 chili di hashish confezionata in panetti, alcune dosi di marijuana e materiale utile al confezionamento di sostanze stupefacenti. Rinvenute e sequestrate anche numerose munizioni calibro 7,62×39. Gli agenti, dopo aver registrato un insolito passaggio di veicoli nei pressi di un fondo agricolo in evidente stato di abbandono hanno messo in atto un mirato servizio di controllo e con l’aiuto dei cani antidroga e antiesplosivi Faro e Sally hanno rinvenuto gli stupefacenti nascosti in un muretto di recinzione.

