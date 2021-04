Dopo le tensioni al Circo Massimo lo youtuber stempera gli animi

(LaPresse) Dopo la mattinata di tensione tra polizia e manifestanti al Circo Massimo di Roma, arriva a stemperare gli animi Metroman, al secolo Nicolò Modica, youtuber con più di 140 mila follower con una missione: far sorridere i pendolari che ogni giorno affollano i vagoni della metro per recarsi al lavoro inscenando improbabili concerti sui vagoni con il suo piccolo impianto sonoro e la M stampata sulla felpa. Oggi i suoi stonatissimi acuti hanno fatto sorridere polizia e manifestanti. “Anche il mondo della musica è a terra ma nessuno in parlamento ci rappresenta”, ha concluso la sua performance parlando ai poliziotti schierati in tenuta antisommossa: “Ci costringono a questa battaglia di poveri contro poveri”.

