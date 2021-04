Nel video le immagini diffuse dagli attivisti sui social

(LaPresse) “Un corteo di oltre 500 No Tav è partito dal piazzale del Polivalente di San Didero, a seguito di una partecipata assemblea. I No Tav si sono diretti, lungo la statale, con l’intento di raggiungere il presidio Ex-Autoporto di San Didero, dove alcuni resistono ancora sul tetto. Le forze dell’ordine hanno quindi caricato i manifestanti e utilizzato l’idrante, oltre un fitto lancio di lacrimogeni. Ma il vento della Valsusa soffia contro chi cerca di distruggere il territorio. Come sempre la natura è #notav”. Questa la denuncia dei militanti diffusa sui social.

