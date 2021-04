In primo grado la condanna era stata di 24 anni di carcere

Il 20 marzo di due anni fa aveva fatto l’impensabile: dirottare un autobus pieno di ragazzini, cospargere tutto di benzina e guidare verso l’aeroporto di Linate nel tentativo di incendiare il mezzo sulla pista di atterraggio. La corte d’Assise e d’Appello di Milano ha condannato Ousseynou Sy, 48anni, di origine senegalese ma da anni cittadino italiano, a 19 anni di carcere. In primo grado l’autista, da anni residente in Italia, era stato condannato a 24 anni.

Un’azione condannata dal collegio presieduto da Giovanna Ichino, che tuttavia ha eliminato l’aggravante dal reato di lesioni contestate a Sy e ha considerato le lesioni stesse un’aggravante del reato di attentato con finalità di terrorismo contestato all’uomo, che è stato condannato anche per incendio doloso e sequestro di persona con finalità di terrorismo. Per questo, i giudici hanno riqualificato la condanna da 24 a 19 anni di reclusione.

Il giorno che Sy ha messo in atto il suo piano, a bordo dello scuolabus c’erano 50 studenti della scuola Vailati di Crema, due professori e una bidella. Dopo averli legati con delle fascette di plastica ed essersi fatto consegnare i loro telefoni, Sy aveva bloccato le porte e cosparso i sedili di benzina. I passeggeri sono stati tutti salvati dai carabinieri, che hanno bloccato la folle corsa dello scuolabus a San Donato Milanese.

Il gruppo si è salvato anche grazie alla prontezza di Ramy e Adam, due ragazzi che hanno chiamato i soccorsi, dando modo ai carabinieri di capire dove fosse lo scuolabus e di intercettarlo. Ad entrambi il governo Conte ha poi concesso la cittadinanza italiana.

“Ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori”, aveva spiegato Sy durante il primo processo. Il suo era stato un gesto di protesta contro le politiche migratorie portate avanti dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Per spiegare le sue ragioni, l’autista aveva anche registrato un lungo video destinato ad essere pubblicato su internet ma bloccato dalla piattaforma a cui era destinato perchè troppo lungo. Parole di rabbia e frustrazione che la procura aveva avuto modo di ascoltare, ma che sono state pubblicate solo nelle scorse settimane.

Posizioni da cui Sy, con il passare dei mesi, ha preso le distanze. “Il mio assistito anche in sede di dichiarazioni spontanee si è detto rammaricato per il gesto che ha commesso – ha ricordato l’avvocato Gabriele Garbagnati, difensore di Sy – da tempo ha maturato questa convinzione”. “Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza” ma poi “faremo certamente ricorso in Cassazione”, ha concluso il legale.

