Il Centro di Commercio Mondiale di New York, il World Trade Center, è diventato tristemente noto per l’attentato terroristico alle sue Torri Gemelle avvenuto vent’anni fa, l’11 settembre 2001. Erano le costruzioni più alte del mondo. Il World Trade Center, il primo della storia, è stato inaugurato il 4 aprile 1973. Dopo l’attentato è stato abbattuto e sono stati costruiti cinque nuovi grattacieli, un terminal di trasporto e un memoriale per le vittime.

