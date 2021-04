La comitiva di otto persone è stata sorpresa in località Cascate del Mulino

Erano andati appositamente in Toscana per fare un bagno alle terme. Per questo otto persone, tutte residenti nella provincia di Roma, sono state multate dai carabinieri di Saturnia, in provincia di Grosseto. La comitiva di otto persone è stata sorpresa in località Cascate del Mulino mentre erano intenti a fare un bagno nelle acque termali: i militari hanno atteso che uscissero dall’acqua per identificarli e multarli con un’ammenda da 533 euro ciascuno. Nel corso della settimana, inoltre, i carabinieri di Grosseto hanno multato un gruppo di giovani sceso alla stazione ferroviaria senza indossare la mascherina: tre di loro, tra l’altro, erano tunisini irregolari sul territorio nazionale. Sempre nel Grossetano, ma a Scansano, i militari hanno fermato e segnalato una donna di 75 alla guida della sua auto: al termine degli accertamenti infatti la signora è risultata sottoposta a isolamento quarantenario fiduciario presso la sua abitazione con divieto di uscire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata