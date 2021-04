Cosi Roberto de Vita uscendo dal carcere di Regina Coeli

“Biot ha deciso e confermato di voler rendere l’interrogatorio e spiegare quel che è accaduto” ed “è convinto di poter ridimensionare” la vicenda. Lo ha detto il suo legale, Roberto De Vita, dopo averlo incontraro nel carcere di Regina Coeli. “Preciserà che non era in possesso di notizie che potessero compormettere la sicurezza strategica operativa militare o della Nato”, ha aggiunto. “La sua più grande preoccupazione è per le conseguenze che questo può avere nella percezione collettiva e nella sua famiglia”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata