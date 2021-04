Tra i cinque malviventi anche una donna

(LaPresse) Sgominata la banda di ladri acrobati specializzata in furti in appartamento di lusso nel centro di Milano. Cinque i presunti ladri, tra cui una donna, individuati dalla Squadra Mobile del capoluogo lombardo. I malviventi sono ritenuti responsabile del furto in appartamento subito dalla presentatrice Diletta Leotta lo scorso 6 giugno e in cui erano stati portati via borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150.000 euro. In particolare, come ricorstuito dalle indagini degli inquirenti, mentre due di loro svolgevano sulla pubblica via la funzione di “palo” rimanendo in contatto telefonico con i complici, altri tre si sono introdotti all’interno dell’appartamento, dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo dell’ultimo piano che dà accesso al tetto per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell’abitazione ed entrare dalla finestra forzandola.

