La tragedia questa mattina: durante i soccorsi l'uomo è andato in arresto cardiaco

È caduto dal camion ed ha sbattuto la testa in terra. È morto così stamani a Capannori, in provincia di Lucca, poco dopo le 8 un uomo, un autotrasportatore di 52 anni. L’incidente è avvenuto nel piazzale di una ditta: immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l’elicosoccorso Pegaso. Durante i soccorsi però l’uomo è andato in arresto cardiaco: ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di Capannori.

