Casellati: "Oggi in Italia un bambino su 77 ha un disturbo dello spettro autistico"

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per l’occasione, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, accogliendo l’appello della Fondazione italiana per l’autismo, ha invitato tutti i Comuni a illuminare di blu le loro sedi. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso che Roma Capitale aderisca a questo simbolico gesto per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie italiane. La facciata di Palazzo Senatorio sarà quindi illuminata di blu dalle 19 alle 22.

Casellati e Fico

“Oggi è la Giornata mondiale che l’Onu ha voluto per richiamare l’attenzione sulle persone colpite da disturbi dello spettro autistico. Donne, uomini, ragazzi e bambini costretti a fare i conti con situazioni difficili da definire, pesanti da affrontare, spesso impossibili da curare. Perché le disabilità intellettive non sono patologie omogenee. Ogni forma è diversa dall’altra”. Lo dichiara in un videomessaggio la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. “Ogni caso richiede strumenti diagnostici specifici, percorsi riabilitativi particolari, aiuti e sostegni personalizzati. Nel nostro Paese le persone affette sono tante e purtroppo aumentano ogni anno di più. Oggi, in Italia, un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico: numeri terribili e angosciosi”, aggiunge.

“Il palazzo di Montecitorio si illumina di blu anche quest’anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà dell’autismo. Un segno di partecipazione ancora più importante in questa fase storica, in cui la crisi sanitaria continua a pesare in modo ancora più evidente sui soggetti più fragili della società. Basti pensare agli effetti che misure come quelle del distanziamento e delle limitazioni dei contatti sociali possono avere sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico, così come sulle loro famiglie, già fortemente gravate da molte difficoltà”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. “Le necessità legate alla cura e, soprattutto, all’assistenza delle persone autistiche e alla loro qualità della vita, non possono essere mai sospese o momentaneamente accantonate”, aggiunge.

Si rinnova il sito dell’Iss

Offrire ai cittadini una mappa semplice e accessibile di tutti i servizi, garantire ai professionisti la consultazione delle Linee guida e delle informazioni scientifiche, condividere i percorsi per il riconoscimento precoce e i trattamenti. Sono queste le novità del portale istituzionale dell’Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA) dell’Istituto Superiore di Sanità, da poco messo a punto e accessibile all’indirizzo https://osservatorionazionaleautismo.iss.it. A partire dal 6 aprile 2021, infatti, l’ISS avvierà la mappatura dei servizi nazionali dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone nello spettro autistico in tutte le età della vita.

Il sito vuole garantire a tutti i cittadini la consultazione di informazioni verificate dal punto di vista scientifico e consentire ai professionisti della rete sanitaria, sociale ed educativa di accedere a programmi formativi dedicati e condivisi con tutti gli enti coinvolti nel percorso di riconoscimento precoce, diagnosi e intervento delle persone nello spettro autistico. Le famiglie potranno consultare e scaricare materiale informativo che i ricercatori dell’ISS stanno elaborando in collaborazione con le principali associazioni dei genitori e scientifiche nazionali ed internazionali e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il sito è presentato in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 e fa parte delle azioni che l’ISS e le Regioni, coordinate dal Ministero della Salute, stanno portando avanti per promuovere interventi di sensibilizzazione, garantire percorsi clinico-diagnostici uniformi in tutto il territorio italiano e favorire l’accesso ad informazioni basate sull’evidenza scientifica.L’istituzione dell’Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA) e il coordinamento capillare dell’utilizzo delle risorse hanno permesso l’implementazione e la sperimentazione di azioni di sistema per la diagnosi precoce, la promozione di interventi basati sull’evidenza scientifica e lo sviluppo di percorsi/modelli di presa in carico delle persone nello spettro autistico specifici in tutte le età della vita. Il Ministero della Salute ha finanziato con il “Fondo Autismo” progetti destinati al potenziamento di interventi nei servizi territoriali per la diagnosi e l’intervento precoce e alla sperimentazione di percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali con particolare attenzione alla transizione dall’età evolutiva all’età adulta.

