L'evento in collaborazione con Abio

(LaPresse) Questa mattina all’ospedale Santa Croce di Cuneo è arrivata una “dolce Pasqua” per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Il comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo in collaborazione con ABIO (Associazione Bambino In Ospedale) hanno consegnato doni per i piccoli ricoverati e un grande uovo di cioccolato. A ricevere i doni la Primaria Dottoressa Tappi con alcuni membri del suo Staff. “Un piccolo momento per essere vicini con il cuore ai piccoli ricoverati e a tutti i Dottori, Dottoressa, Infermiere, OS, di tutta la pediatria” spiegano i vigili del fuoco.

