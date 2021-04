Sono 8 le aziende sottoposte a controllo giudiziario dai carabinieri di Foggia

(LaPresse) Braccianti sfruttati e costretti a lavorare anche 16 ore al giorno. Dalla nottata è in corso una vasta operazione anticaporalato, convenzionalmente denominata “Principi e Caporali”, condotta dai Carabinieri di Manfredonia e dal locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia. Dieci le misure cautelari personali nei confronti di alcuni soggetti, sequestrati beni mobili e immobili delle aziende agricole a essi riconducibili. Le indagini hanno in particolare permesso di accertare e conseguentemente interrompere un modo illecito e diffuso di reperire grandi masse di braccianti da impiegare quali forza lavoro nei campi, messo in atto da imprenditori e caporali che impiegavano la manodopera in palese violazione dei contratti collettivi nazionali. Otto aziende sono state sottoposte ad amministrazione controllata.

