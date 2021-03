Era conosciuto come ‘Ciccio Pakistan’ era latitante dal 2019

E’ stato arrestato a Lisbona il boss di ndrangheta Francesco Pelle. Conosciuto come ‘Ciccio Pakistan’, Pelle era considerato “di massima pericolosità” ed inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell’Interno. Condannato in via definitiva all’ergastolo è responsabile dell’omicidio mafioso di Maria Strangio, nella cosiddetta ‘strage di Natale’ del 2006, che fu seguita dalla ‘strage di Duisburg’ del 2007. Era latitante dal giugno 2019, quando poco prima della sentenza della Corte di Cassazione che ne decretò la condanna definitiva, fece perdere le sue tracce.

