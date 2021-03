Così la leader di Fratelli d'Italia: "Non c'è logica, mi pare ci sia una tragica continuità con il governo precedente"

(LaPresse) “Federalberghi ha ragione, il turismo è stato totalmente abbandonato”. Così Giorgia Meloni a margine della protesta davanti a Palazzo Chigi con la consegna delle cartelle elettorali. “Arriviamo ai soliti paradossi della nostra politica: a Pasqua non si può andare in un’altra regione ma si può andare a Ibiza o in generale via dall’Italia. Facciamo di tutto per farci del male da soli”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia che poi ha attaccato il governo: “Tutti quanti siamo disponibili per sconfiggere la pandemia ma le misure devono essere sensate. Noi continuiamo a non vedere logica e mi pare ci sia una tragica continuità con il governo precedente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata