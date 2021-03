Il 53enne era legato a un compagno: è caduto per 25 metri lungo il tracciato che va verso il Gran Paradiso

(LaPresse) Intervento del Soccorso Alpino valdostano nella Valsavarenche, per la segnalazione di un escursionista 53enne di origini olandesi con le ciaspole caduto in crepaccio. L’incidente alle ore 12.30 circa, lungo la traccia che va dal rifugio Chabod al Gran Paradiso, a quota 3400 metri. A dare l’allarme un compagno di escursione. I due escursionisti erano legati tra loro e questo ha permesso di frenare la caduta, che è stata di circa 25 metri. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

