Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza

(LaPresse) Sono accusati a vario titolo di minacce, lesioni e rapina aggravata due minori membri di una baby gang. Le indagini, condotta dai carabinieri di San Donato Milanese e coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano, hanno preso il via dopo la denuncia di un 17enne del posto, che ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina avvenuta quattro giorni prima. Gli sviluppi investigativi, partiti dalla descrizione fornita dalla persona offesa ed ottenuti anche mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di individuare i due arrestati (portati in comunità) che il 09 febbraio, dopo aver avvicinato la vittima a bordo di un monopattino elettrico, lo hanno percosso, tentando di rubargli il portafoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata