L'uomo, originario di Benevento, è stato trovato con un profondo taglio alla gola

Un uomo di 65 anni originario di Benevento è stato ucciso con una coltellata alla gola in via Mauro Macchi, a Milano, in zona Stazione Centrale. L’uomo è morto sul posto con un profondo taglio alla gola e non è esclusa l’ipotesi di una rapina. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

L’omicidio intorno alle 18.30, in via Macchi angolo via Scarlatti. Sono intervenuti il nucleo radiomobile e carabinieri della compagnia Duomo, a seguito di segnalazione al 112 di un uomo riverso in strada. L’uomo aveva una ferita d’arma da taglio alla gola e i militari ne hanno constatato il decesso. Si indaga, spiegano i carabinieri, sull’ipotesi di una rapina finita male forse ad opera di due soggetti non italiani, probabilmente di origine nordafricana. Il coltello è stato rinvenuto sul posto e repertato.

