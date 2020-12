Smantellato dalla Guardia di finanza un gruppo criminale

Smantellata dalla Guardia di finanza di Messina un’organizzazione criminale, operante tra la Sicilia e la Calabria, che contrabbandava gasolio. Quattro i soggetti destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare. L’operazione, denominata ‘Gioco delle tre carte’, ha portato al sequestro di 2,5 milioni di euro durante una ventina di perquisizioni. I finanzieri hanno accertato che il gruppo avrebbe venduto 5.059.369 litri di gasolio, che avrebbe dovuto essere assoggettato a maggiore imposta (come gasolio da autotrazione, ovvero combustibile per impianti), come se fosse semplice “gasolio agricolo”.

