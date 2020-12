In una fascia di terra vicina al mare e dalla grande vocazione turistica

61 edifici sequestrati, 67 indagati ritenuti responsabili dei reati di impedimento dell’uso pubblico di spazio demaniale e invasione di terreni pubblici: operazione di Carabinieri e Guardia Costiera nel territorio di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Un “ecomostro diffuso” e “complesso residenziale di fatto” è stato costruito su suolo demaniale, con tanto di parcheggio, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In contrada Panaja – Caminia, una fascia di terra compresa tra la spiaggia e la linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria per una estensione complessiva di circa 5.700 mq, in un luogo dalla grande vocazione turistica. Qui sono state costruite 61 abitazioni civili soprattutto destinate a seconde case per la villeggiatura estiva, senza alcuna concessione edilizia o autorizzazioni.

