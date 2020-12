L'indagine della polizia era partita nel 2019

Vasta operazione antidroga tra Lombardia e Toscana della Polizia, che ha arrestato 21 persone al termine di una complessa indagine partita nel 2019 a seguito dell’aumento dei decessi derivanti dall’abuso di cocaina. Quindici persone gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, che operavano principalmente nella zona di Via Milano a Brescia, sono state arrestate in Lombardia. In Toscana, i poliziotti della squadra mobile di Lucca e dal Commissariato Viareggio hanno effettuato invece una maxi operazione nei confronti di un´associazione a delinquere di marocchini e italiani dediti allo spaccio di droga nella pineta di levante di Torre del Lago. Sei persone sono state arrestate. Sequestrato anche un ristorante di Lerici, riconducibile alla stessa organizzazione, utilizzato per il reimpiego di denaro provento di spaccio.

