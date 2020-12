La tragedia nel pomeriggio di domenica nel comune di Pignola

Un uomo è morto travolto dalle acque di un canale a causa del maltempo nel pomeriggio a Pignola, in provincia di Potenza. Secondo quanto riportano i media locali, poco prima delle 18 in contrada Pantano di Pignola i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerlo, e lo hanno tirato fuori dall’acqua. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

