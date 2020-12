Interrotta ferrovia del Brennero, evacuazioni nel modenese

ll maltempo sferza l’Italia: critica la situazione nel nordest con allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano per le piogge e le abbondanti nevicate. Interrotta la ferrovia del Brennero, chiuso anche un tratto della A22. Numerose le località isolate. Allerta rossa ed evacuazioni in Emilia, nel Modenese, per la rottura dell’argine del fiume Panaro e la piena del Secchia. Mose sempre in azione, evitate su Venezia due punte di acqua alta di 130 centimetri

