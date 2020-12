Lo scrittore Roberto Saviano sul caso Regeni e sugli affari tra Italia ed Egitto, a Ogni Mattina su Tv8: “Così vendiamo il nostro silenzio all’Egitto in cambio di commesse. Non possiamo negoziare con questo paese, con il paese che non ha trovato il colpevole di un crimine così aberrante come l’omicidio di Giulio Regeni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata