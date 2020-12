A notare la scena alcuni militari dell'Esercito fuori servizio, i carabinieri sono intervenuti e per l'uomo sono scattate le manette

Ha abbracciato e baciato una bambina di 7 anni al parco, molestandola: un 37enne tedesco è stato per questo arrestato dai carabinieri di Torino domenica pomeriggio. A dare l’allarme sono stati quattro militari dell’esercito in libera uscita: hanno notato al parco Cavalieri di Vittorio Veneto nel quartiere Santa Rita che un uomo abbracciava e baciava sulle labbra la piccola mentre la madre era poco distante con il fratellino. Hanno immediatamente dato l’allarme: a quel punto l’uomo ha tentato di fuggire e nascondersi ed è stato bloccato. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno arrestato per violenza sessuale e stanno verificando se possa essere responsabile di altri episodi simili nella zona. La bimba è sottoposta ai test di verifica per sospetta infezione da Covid-19.

