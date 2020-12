Milano, 8 giu. (LaPresse) – Un blitz della Guardia di finanza di Palermo, scattato all'alba, ha fatto emergere gli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso sulle concessioni statali del gioco e delle scommesse. L'operazione, denominata 'All in', ha permesso l'esecuzione di 10 misure cautelari personali e il sequestro di imprese con volumi di gioco per 100 milioni di euro. Il gip del tribunale del capoluogo siciliano ha inoltre disposto il sequestro preventivo di 40 milioni di euro.

