Milano, 14 mag. (LaPresse) – Una giornata di preghiera e digiuno di tutte le confessioni religiose, unite. È indetta per oggi, e lo ha ricordato Papa Francesco durante la messa del mattino in Santa Marta, trasmessa in streaming. "L'Alto Comitato per la Fratellanza umana – ha detto il Pontefice – ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per chiedere a Dio misericordia e pietà in questo momento tragico di pandemia. Tutti siamo fratelli. Per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi si uniscono nella preghiera e nella penitenza, per chiedere la grazia della guarigione da questa pandemia".

