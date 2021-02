Roma, 5 mag. (LaPresse) – "In questo periodo di pandemia, il virus non distingue tra coloro che sono importanti e quelli che sono invisibili, quelli che sono stabiliti e quelli che sono sfollati: tutti sono vulnerabili, e ogni infezione è un pericolo per tutti. Gli orientamenti pastorali sugli sfollati interni ci dicono che oggi oltre 50 milioni di sfollati interni devono essere sostenuti. promossi e infine reintegrati, in modo che possano svolgere un ruolo attivo e costruttivo nel loro Paese". o ha evidenziato il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nella conferenza stampa via streaming in occasione della presentazione degli Orientamenti Pastorali sugli sfollati interni.

