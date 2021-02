Roma, 26 apr. (LaPresse) – "Il nuovo test sierologico anticorpale, prodotto in Europa, sarà inizialmente disponibile sugli strumenti di laboratorio Architect i1000SR e i2000SR di Abbott, per poi estendersi al suo sistema Alinity i". È quanto si legge in una nota dell'azienda statunitense, che ha vinto la gara di appalto per i kit dei test sierologici bandita dal commissario governativo all'emergenza coronavirus. "Abbott, a partire da oggi, conta di distribuire in Italia 4 milioni di test entro la fine di maggio", si legge ancora nel comunicato. "Questo test si aggiunge all’attuale test molecolare per il Covid-19 di Abbott già in uso per il suo sistema di laboratorio m2000. Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi".

