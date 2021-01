Milano, 14 apr. (LaPresse) – In Lombardia si registra un calo nel numero di nuovi casi positivi al coronavirus. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, presentando i dati odierni. In particolare nella provincia di Milano ci sono stati 189 nuovi casi contro i 481 di ieri, e a Milano città 57 contro i 296 di ieri. Anche a Bergamo dati in calo, con 35 nuovi casi contro gli 82 di ieri. Dati in linea invece a Brescia, con 125 nuovi casi mentre ieri erano 100. In totale a Milano e provincia ci sono 14.350 positivi.

