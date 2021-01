Milano, 11 apr. (LaPresse) – "Milanesi non scherziamo, stiamo a casa. Non serve andare a fare la spesa per Pasqua, cucinate quello che avete. La situazione di Milano necessità maggiore attenzione: la linea un giorno scende e un giorno sale, non c'è una netta diminuzione dei contagi". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

