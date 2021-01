Roma, 29 mar. (LaPresse) – “Ieri tutte le regioni ci hanno confermato di aver ricevuto entro la giornata il materiale inviato dalla Protezione Civile in mattinata”. Lo ha dichiarato il commissario Domenico Arcuri al termine della videoconferenza svolta questa mattina insieme a Protezione civile e alle regioni che ha sancito importanti passi in avanti nell’ambito del reperimento e distribuzione delle mascherine. “È un risultato positivo – ha aggiunto Arcuri –, raggiunto grazie all’impiego di 5 aerei messi a disposizione dalla Difesa e da Leonardo, che sostituiscono i camion nelle consegne ad alta percorrenza. Ieri sono state consegnate 2,3 milioni di mascherine chirurgiche e 1,7 milioni di Ffp2 e Ffp3 per il personale sanitario. Nell’ultima settimana, tra il 23 ed il 29 marzo, la media giornaliera di mascherine consegnate alle regioni è stata di 3.59 milioni di pezzi. Nello stesso arco temporale sono stati assegnati e consegnati altri 318 respiratori per le terapie intensive. Siamo così arrivati a 798 respiratori, distribuiti alle regioni in base alla diffusione della emergenza”, ha sottolineato Arcuri.

