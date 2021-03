Milano, 18 feb. (LaPresse) – È in corso di esecuzione l’operazione della guardia di finanza di Brescia, coordinata dalla locale procura della Repubblica e con il supporto del Servizio centrale investigativo criminalità organizzata di Roma (Scico), che ha coinvolto un centinaio di persone fisiche e ha portato all’arresto di 22 persone per associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionaltà, finalizzata alla frode fiscale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata