Firenze, 17 set. (LaPresse) – Nella mattinata odierna i carabinieri del Nas di Firenze, a conclusione dell’indagine 'Croce e Delizia' coordinata dalla locale procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a Montespertoli e Cerignola, in provincia di Foggia, a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale agli arresti domiciliari nei confronti di 2 persone ritenute responsabili, rispettivamente, dei reati di riciclaggio e ricettazione di ingenti quantità di olio di semi-etichettato fraudolentemente come olio extravergine di oliva, prodotto in Puglia ed immesso nel circuito commerciale toscano. Altri 11 risultano indagati.

