Città del Vaticano, 15 set. (LaPresse) – "La settimana scorsa è stato realizzato il lungamente atteso scambio di prigionieri tra la Federazione Russa e l’Ucraina. Mi rallegro per le persone liberate, le quali hanno potuto riabbracciare i propri cari, e continuo a pregare per una rapida fine del conflitto e per la pace duratura in Ucraina orientale". Così Papa Francesco dopo l'Angelus in piazza San Pietro.

