Sondrio, 3 lug. (LaPresse) – A Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, tre alpinisti sono precipitati. Uno di loro è morto e gli altri due sono stati trasportati all'ospedale di Sondalo in codice rosso con l'elisoccorso. Lo comunica l'Areu Lombardia, aggiungendo che è in corso l'evacuazione di altri 14 alpinisti.

