Macerata, 17 nov. (LaPresse) – L'uomo, un macedone di 32 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Civitanova Marche. La moglie, una donna romena, si trova in ospedale: è grave. Secondo la prima ricostruzione, il marito le avrebbe gettato dell'acido addosso mentre si trovava in strada. La vittima, terrorizzata, si è rifugiata in un ristorante. A quel punto il 32enne è entrato nel locale e, dopo essere riuscito ad avvicinarla, l'ha accoltellata all'addome e alla schiena.

