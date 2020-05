1 maggio, Papa: Preghiamo perché a nessuno manchi lavoro e dignità

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore, la giornata dei lavoratori. Preghiamo per tutti i lavoratori, perché a nessuno manchi il lavoro e tutti siano giustamente pagati, possano godere della dignità". Lo ha detto Papa Francesco durante la messa in Santa Marta, trasmessa in streaming.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata