1 maggio, nuove cariche polizia a Torino contro manifestanti No Tav

di scp

Torino, 1 mag. (LaPresse) - Nuove cariche della polizia nei confronti dei manifestanti No Tav al corteo del Primo maggio a Torino. In via Roma gli agenti sono nuovamente venuti in contatto con manifestanti con le bandiere contro l'alta velocità Torino-Lione, che in risposta si sono messi a urlare 'Via, via la polizia'.

