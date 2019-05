1 maggio, sindacati a Bologna e concertone. Niente festa per operai Blutec

Sindacati in piazza a Bologna, musica nel ‘Concertone’ romano. Tra novità e tradizione del 1 maggio gli italiani sono pronti a festeggiare il giorno dedicato ai lavoratori. Ma per qualcuno si tratterà dell’ennesima giornata spesa a lottare per rivendicare i propri diritti: sono gli operai dello stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo) chiuso nel dicembre del 2009 e abbandonato due anni dopo.

SINDACATI A BOLOGNA - Transenne in piazza Maggiore e maxischermi ai lati per chi non riuscirà a entrare. Cgil, Cisl e Uil si aspettano grandi numeri per la manifestazione del Primo Maggio: l'evento torna dopo 17 anni nel capoluogo emiliano: sul palco alle 12 i tre segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). Per l'occasione, torna anche il corteo (concentramento in piazza XX Settembre alle 10) che percorrerà via Indipendenza, via Rizzoli ed entrerà quindi in piazza.

IL CONCERTONE - A Roma, con la conduzione già rodata l’anno scorso di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, tanti gli artisti che si alterneranno sul palco a partire dalle 15 e fino a mezzanotte (in diretta su Rai3 e su Rai Radio2): ci saranno il rapper Rancore, gli Ex-Otago (entrambi in arrivo dal Festival di Sanremo), il vincitore dell'ultimo X-Factor Anastasio, The Zen Circus, Ghemon, Omar Pedrini. Il clou della manifestazione vedrà esibirsi l'ex Oasis Noel Gallagher con i suoi Hugh Flying Birds (unico straniero in cartellone), Carl Brave, Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo, Daniele Silvestri (con nuovamente la presenza di Rancore per il brano Argentovivo), Achille Lauro (anche lui da Sanremo e al secondoConcertone consecutivo), Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta, Negrita. Chiuderà la maratona musicale l'Orchestraccia.

A TERMINI IMERESE - Per l'ottavo anno consecutivo, sarà un primo maggio senza festa per gli operai dello stabilimento di Termini Imerese che si ritroveranno davanti ai cancelli della fabbrica per rilanciare la necessità di trovare una soluzione all'annosa vertenza. Dal 2011 le tante ipotesi di rilancio del sito si sono dissolte tra scandali e inchieste giudiziarie che hanno coinvolto alcuni dei gruppi che in questi anni si sono fatti avanti. Ultimo, la Blutec i cui vertici sono indagati dalla Procura di Torino per malversazione ai danni dello Stato. Secondo le indagini non sarebbero stati spesi come da programma 16 dei 21 milioni milioni assegnati da Invitalia, l’agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa partecipata al 100% dal ministero dell’Economia, per il rilancio dell’ex fabbrica Fiat.

