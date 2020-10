17enne violentata in Versilia, denunciato un 23enne di Biella

E' un 23enne incensurato di Biella il ragazzo denunciato per violenza sessuale su una 17enne lucchese: l'aggressione sarebbe avvenuta lo scorso luglio a Pietrasanta, in Versilia, all'esterno di una discoteca dove i due si ierano conosciuti. La vittima ha riconosciuto in fotografia il suo assalitore che ora è stato sottoposto all'obbligo di dimora. La sera della violenza la 17enne, minacciata di morte se avesse detto qualcosa, era però riuscita a divincolarsi e a tornare alla discoteca. Gli amici, vedendola sotto choc, avevano allertato gli addetti della sicurezza, senza che si riuscisse comunque a rintracciare l' aggressore. Il giorno seguente, la ragazza aveva poi trovato il coraggio di raccontare l'accaduto ai genitori, che l'avevano portata in ospedale e poi dai carabinieri per la denuncia.

Conosceva solo il nome di battesimo del presunto aggressore, ma è bastato agli investigatori. Hanno consultato l'elenco di tutte le persone che alloggiavano nelle strutture ricettive della Versilia e sono risaliti infine al 23enne. Non solo la ragazza, ma anche gli amici che lo avevano visto in discoteca e gli addetti alla sicurezza del locale hanno riconosciuto il giovane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata