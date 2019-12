16enni investite a Roma: ai domiciliari Pietro Genovese

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Pietro Genovese, il 20enne che ha investito uccidendole le due amiche sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli nella notte fra sabato e domenica scorsi nella zona di Corso Francia a Roma. Il ragazzo è indagato per duplice omicidio stradale. Nei test d è stato trovato positivo a stupefacenti e con tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. Venerdì alle 10.30 nella parrocchia del Preziosissimo Sangue si terranno i funerali delle due adolescenti. Nella stessa chiesa giovedì si è svolta una preghiera per Gaia e Camilla alla presenza di familiari e amici.

