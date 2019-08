12enne colpito da cassonetto in spiaggia: confessa il responsabile

E' un 17enne: "Non credevo ci fosse gente", ha detto ai carabinieri. Grave il ragazzino francese rimasto ferito a Bergeggi nel savonese

Un 17enne ha confessato con i carabinieri di Savona di aver lanciato un cassonetto della spazzatura dalla scogliera di Bergeggi, nel savonese, sulla spiaggia sottostante nella notte tra venerdì e e sabato, ferendo gravemente un 12enne francese che campeggiava con la famiglia. Secondo il giovane i è trattato di una "ragazzata", spiegano i carabinieri; ha detto di essere convinto di averlo buttato in mare e di non sapere che ci fosse gente che dormiva in spiaggia.

