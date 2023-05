Arrestate sei persone tra la capitale e Torino

Disarticolata dalla polizia un’organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche. Cinque persone sono state poste in custodia cautelare tra Roma e provincia, mentre una è stata fermata a Torino. Sono accusate di frode informatica, furto di identità digitale, riciclaggio e auto riciclaggio, per falso in atto pubblico e falsità materiale.

Le indagini hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso composto da nove soggetti e operante sul territorio romano, dedito alla consumazione di frodi informatiche in danno di istituti finanziari mediante la creazione di false identità virtuali e la conseguente opera di riciclaggio delle ingenti somme illecitamente carpite. Gli episodi criminosi sono riferibili alla frode nota come SIM SWAP; i criminali subentrano nell’uso delle SIM telefoniche delle vittime, si impossessano dei codici dispositivi dell’home banking inviati alle utenze telefoniche e le utilizzano per svuotare i loro conti correnti.

