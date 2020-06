Zona rossa Nembro e Alzano, Conte sentito per tre ore da pm

Tre ore di audizione per il premier Giuseppe Conte sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, comuni della Bergamasca tra i più colpiti dalla pandemia di Coronavirus. La pm della procura di Bergamo Rota è stata Palazzo Chigi per ascoltare Il presidente del Consiglio, e i ministri della Salute Speranza e dell'interno Lamorgese, come persone informate dei fatti, nell'inchiesta nata anche per capire chi doveva prendere la decisione di isolare i due comuni dove i numeri del Covid 19 salivano in maniera esponenziale, tra governo e regione lombardia. "Ho agito secondo scienza e coscienza", ha dichiarato in un'intervista Conte.