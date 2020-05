Zaia: troppa movida. Se tornano contagi chiudiamo tutto col silicone

"Stiamo seguendo anche con un po' di ansia questa apertura importante iniziata lunedì, perché ci sono arrivate un sacco di foto e di filmati dei centri città con movide a cielo aperto. Se qualcuno pensa che è finito tutto, è sulla strada sbagliata". Questo il segnale di allarme del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, sul suo profilo Facebook. "Lo dico e lo ripeto all'infinito, se serve: se tra dieci giorni ci sarà una recrudescenza e un aumento delle infezioni, si tornerà a chiudere bar, ristoranti, spiagge, e industrie, e torneremo a chiuderci in casa col silicone!" è il monito che Zaia ha poi aggiunto. "Chi non rispetta le regole, chi non usa le mascherine e il distanziamento sociale, abbia rispetto per i 1820 morti che il coronavirus ha fatto in Veneto"

